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Боец в одиночку подорвал два блиндажа с пехотой ВСУ в районе Работино

Благодаря героическим действиям бойца, в одиночку подорвавшего два вражеских блиндажа, штурмовые подразделения смогли беспрепятственно занять новые рубежи.
2025-03-23 08:18:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боец 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в одиночку подорвал два блиндажа с пехотой ВСУ севернее Работино. На рассвете он взял две противотанковые мины и выдвинулся на задание. Операторы БПЛА сопровождали его и указывали дорогу.

«Поступил приказ подорвать блиндаж. Собрался, приготовил мину, пошел. Командир довел меня "птичкой" прямо до точки. Была задача - дойти и уничтожить», - рассказал стрелок штурмовой группы с позывным Препод.

Пройдя опасное расстояние до опорного пункта ВСУ Препод незаметно для украинских боевиков закинул туда первую противотанковую мину.

Прогремел оглушительный взрыв, который уничтожил блиндаж вместе с боевиками ВСУ, находившихся в нем. Боец выдвинулся в сторону второго блиндажа.

«Был сосредоточен, шел аккуратно, смотрел под ноги, чтобы не нарваться ни на что. В голове была только одна мысль - выполнить задание. В такие моменты ни о чем другом не думаешь. Есть задача - надо ее выполнить», - добавил Препод.

В результате героических, смелых и решительных действий военнослужащего, штурмовые подразделения смогли беспрепятственно зайти в опорный пункт ВСУ, занять его и произвести зачистку.

Штурмовые подразделения 58-й общевойсковой армии продолжают вытеснять украинских боевиков на Ореховском направлении в Запорожской области.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #мина #запорожская область #блиндаж #Ореховское направление #Работино
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