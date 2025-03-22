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Су-34 сбросил бомбы с УМПК на боевиков ВСУ в Курской области

Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 
2025-03-22 09:53:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил авиационные бомбы на противника в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России и показало кадры боевой работы.

Целью ударов стал опорник украинских боевиков и личный состав ВСУ.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами
с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», - добавили в оборонном ведомстве России.

Разведка подтвердила, что цели были уничтожены, после чего экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета.

Ранее экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ и украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Они применили авиационные ракеты. Пуски выполнялись парами с малых высот.

Су-34 способен нести широкий спектр вооружений, включая управляемые бомбы и ракеты. Может поражать как наземные, так и воздушные цели. УМПК позволяет повысить точность поражения и минимизировать риски для российской авиации.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #су-34 #боевики #Курская область #ВСУ #Опорный пункт
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