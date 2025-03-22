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Уиткофф заявил, что Путин подарил Трампу портрет

Также он отметил, что российский президент молился за Трампа после совершенного на него покушения.
Виктория Бокий 2025-03-22 06:29:55
© Фото: Artem Priakhin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин передал главе Белого дома его портрет. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Отмечается, что подарок от российского лидера уже доставлен до адресата.

«Президент Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу, что я и сделал», - цитирует Уиткоффа RT.

Также, по словам спецпосланника американского президента, российский лидер рассказал ему, что ходил в церковь и молился за Трампа после совершенного на него покушения.

Ранее Стивен Уиткофф отмечал критическую важность для США отношений с Россией. По его словам, эти отношения влияют на Китай, Иран и Ближний Восток.

#Россия #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #портрет #отношения с РФ #Стивен Уиткофф
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