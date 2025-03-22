Уиткофф заявил, что Путин подарил Трампу портрет

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин передал главе Белого дома его портрет. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Отмечается, что подарок от российского лидера уже доставлен до адресата.

«Президент Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу, что я и сделал», - цитирует Уиткоффа RT.

Также, по словам спецпосланника американского президента, российский лидер рассказал ему, что ходил в церковь и молился за Трампа после совершенного на него покушения.

Ранее Стивен Уиткофф отмечал критическую важность для США отношений с Россией. По его словам, эти отношения влияют на Китай, Иран и Ближний Восток.