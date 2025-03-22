МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WP: Минсельхоз США сократил поставки продовольствия на $500 млн

Продовольственные банки могут столкнуться с проблемами после прекращения поставок.
Дарья Ситникова 2025-03-22 04:53:20
© Фото: Luc Nobout Keystone Press Agency Global Look Press

Министерство сельского хозяйства США решило отменить поставки продовольствия, стоимость $500 млн. Работа продовольственных банков по всей стране может затрудниться из-за этого. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Продовольственные банки по всей стране на этой неделе <...> узнали, что министерство сельского хозяйства США отменило ожидаемые поставки на сумму 500 миллионов долларов,» – сообщило издание.

По словам главного специалиста по связям с правительством крупнейшей в США организации по оказанию помощи голодающим Feeding America Винса Холла, многие местные продовольственные банки и склады знали о временной отмене поставок сыра и мяса.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о сокращении 1 миллиарда долларов финансирования программ. Они были направлены на поддержку школ и продовольственных банков в целях приобретения свежих продуктов у местных производителей.

Свое решение они оправдали тем, что данные программы были нужны в период пандемии COVID-19, но в настоящее время они потеряли свою значимость.

#сша #Трамп #еда #Продовольствие #Минсельхоз
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 