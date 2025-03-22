WP: Минсельхоз США сократил поставки продовольствия на $500 млн

Министерство сельского хозяйства США решило отменить поставки продовольствия, стоимость $500 млн. Работа продовольственных банков по всей стране может затрудниться из-за этого. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Продовольственные банки по всей стране на этой неделе <...> узнали, что министерство сельского хозяйства США отменило ожидаемые поставки на сумму 500 миллионов долларов,» – сообщило издание.

По словам главного специалиста по связям с правительством крупнейшей в США организации по оказанию помощи голодающим Feeding America Винса Холла, многие местные продовольственные банки и склады знали о временной отмене поставок сыра и мяса.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о сокращении 1 миллиарда долларов финансирования программ. Они были направлены на поддержку школ и продовольственных банков в целях приобретения свежих продуктов у местных производителей.

Свое решение они оправдали тем, что данные программы были нужны в период пандемии COVID-19, но в настоящее время они потеряли свою значимость.