Захарова спросила у Трюдо о защите Канады в случае «расширения США»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задала вопрос премьер-министру Канады Джастину Трюдо о том, кто будет «защищать канадскую землю в случае расширения США на север». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», - говорится в сообщении.

Так российский дипломат ответила на заявление Трюдо об обеспечении безопасности Украины со стороны властей Канады.

Ранее канадский премьер-министр заявил, что власти Канады «рассматривают все варианты обеспечения безопасности Украины, в том числе отправку в эту страну военных».