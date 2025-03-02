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Захарова спросила у Трюдо о защите Канады в случае «расширения США»

Российский дипломат задала такой вопрос после заявления Джастина Трюдо об обеспечении безопасности Украины со стороны канадских властей.
Виктория Бокий 2025-03-02 23:48:24
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задала вопрос премьер-министру Канады Джастину Трюдо о том, кто будет «защищать канадскую землю в случае расширения США на север». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», - говорится в сообщении.

Так российский дипломат ответила на заявление Трюдо об обеспечении безопасности Украины со стороны властей Канады.

Ранее канадский премьер-министр заявил, что власти Канады «рассматривают все варианты обеспечения безопасности Украины, в том числе отправку в эту страну военных».

#Украина #Мария Захарова #МИД РФ #Канада #Джастин Трюдо
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