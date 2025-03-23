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Морпехи 810-й бригады привезли гумпомощь в отдаленные курские села

Бойцы доставляют продукты питания и предметы первой необходимости в те места, куда не могут попасть гражданские волонтеры.
2025-03-23 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В приграничном районе Курской области военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота привезли и раздали гуманитарную помощь местным жителям. Бойцы продолжают помогать людям в тех селах, которые находятся под обстрелами ВСУ.

Морпехи группировки войск «Север» помогли мирным жителям Беловского района, которые не захотели эвакуироваться. Бойцы доставляют продукты питания и предметы первой необходимости в те места, куда не могут попасть гражданские волонтеры.

Сложная ситуация сложилась в отдаленных населенных пунктах, где добраться до жителей частных домов можно только на внедорожниках.

Именно туда в первую очередь направляют гуманитарную помощь наши военнослужащие. При необходимости мирных жителей эвакуируют в более безопасные районы.

Местные жители поблагодарили бойцов 810-й бригады за оказанную помощь.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Курская область #морпехи #продукты #гуманитарная помощь #Группировка войск Север #810-я бригада морской пехоты
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