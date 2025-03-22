CNN: ФБР экстренно редактирует файлы по Эпштейну перед публикацией

Агенты ФБР по 12 часов в сутки заняты проверкой документов и других доказательств по делу обвиняемого в торговле людьми Джеффри Эпштейна, сообщает CNN. Эту работу нужно провести до того, как министерство юстиции опубликует эти данные.

Сотрудники Бюро сидят за компьютерами, чтобы привести бумаги в соответствие с федеральными законами, включая закон о конфиденциальности. Материалы также включают видео.

Агентам ФБР приказано приостановить расследования, в том числе связанные с угрозами со стороны Китая и Ирана, чтобы помочь завершить редактирование материалов. Каждому подразделению пришлось выделить сотрудников, включая тех, кто работает над уголовными делами и вопросами национальной безопасности.

Общество ожидает увидеть имена видных деятелей, которые могли быть причастны к преступлениям Эпштейна, говорится в сообщении телеканала. Но публикация предыдущей партии документов вызвала разочарование, потому что в них практически не было новых данных.

Глава Минюста и генпрокурор Пэм Бонди в письме директору ФБР Кэшу Пателю заявила, что следователи в Нью-Йорке, которые вели дело Эпштейна, задержали тысячи страниц документов. Она потребовала, чтобы бумаги и видео были немедленно предоставлены в ее офис.

Представители юстиции и ФБР не верят, что новые обнародованные данные будут содержать сенсационные новости. Представители власти ожидают, что даже после публикации последних документов найдутся люди, которые будут считать, что в деле остались скрытые подробности, подобно тому, как индустрия заговоров процветала вокруг убийства президента Джона Ф. Кеннеди.

Ранее были опубликованы прежде засекреченные документы по делу об убийстве 35-го американского президента. Эксперты заявили, что они не содержат новой информации, которая могла бы пошатнуть официальную версию об одиноком стрелке Ли Харви Освальде.

Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, официальной причиной смерти названо самоубийство.