Верхом на коне на большие экраны: как жила и работала Лариса Голубкина

Верхом на белом коне народная артистка РСФСР Лариса Голубкина ворвалась на большие экраны. Корнет русской армии, она же Шурочка Азарова из «Гусарской баллады».

«-В детстве Сашкой звали? - Нет, Шуркой, Ваша светлость!.. Хотела стать героем. Коли Родина в беде. Нет силы дома быть!», - звучат слова героини из фильма.

Лариса Голубкина тогда была студенткой ГИТИСа. Первая роль в картине Эльдара Рязанова сделала ее звездой.

«Он увидел во мне вот этот романтизм и какую-то чистоту», - поделилась актриса.

На пробах Голубкина оставила позади Гурченко, Фрейндлих и Немоляеву. Юной артистке удалось освоить мужскую походку, научиться ездить на лошади и носить военную форму.

«Она была девица, и я была девица. И когда на меня надели гусарский костюм, и я девица. Если бы я в этом возрасте, в котором снялась, уже не была девица, даже худая, даже 40 килограмм во мне было - все равно женское все видно. А это была залихвацкая гусарская девица. И это меня отделило от всех», - добавила она.

Звали Голубкину и на роль Наташи Ростовой в фильме «Война и мир», но актриса отказалась.

«Я ж не Наташа Ростова - я сказала искренне. А вот "Гусарская баллада" - это я. Поэтому я и пошла, потому что у меня тоже кинопредложения были. Я никуда не шла. Мне не нравились роли», - пояснила Голубкина.

После ГИТИСа Голубкину пригласили в Московский музыкальный театр, но ее привлекала драматическая сцена. В 1964-м актрису приняли в трупу Центрального академического театра Советской, а ныне Российской армии, где сыграла множество ролей. Зрителю она отдавала всю себя. Параллельно снималась в кино.

«Она, конечно, оставила огромный след и в кино, и в театре, а еще и пела прекрасно совершенно. Поэтому была очень верным и преданным своему театру, всю жизнь в одном театре, в Театре Армии, поэтому, конечно, очень жаль. Уходит поколение», - поделилась народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

В фильмографии Голубкиной насчитывается несколько десятков ролей, и все такие разные. Комедия Рязанова «Дайте жалобную книгу», где Голубкина сыграла Татьяну Шумову, заведующую молодежным кафе «Одуванчик». Или вспомним экранизацию «Сказки о царе Салтане», народная артистка - Царица.

Лариса Голубкина всегда просила режиссеров об одном - спеть в фильме. Актриса даже ездила с концертами по стране.

«Я когда пришла в театр, говорили: “Она не артистка - она певица”. Берут музыкальный спектакль для меня, но в составе с другой артисткой. Все говорят: она сыграет, а Голубкина? Она ж не артистка - она певица. Потом выясняется, я выхожу в первые ряды и играю в первых рядах, потом проходит какое-то время - ну она не певица, нет, она артистка! Она не может на эстраде», - вспомнила Лариса Ивановна.

Особое место в жизни Голубкиной занимал Андрей Миронов. Они познакомилась в 1960-х. Актер несколько раз делал предложение руки и сердца, но получал отказы. Их пути разошлись, но спустя годы, в 1977-м, снова встретились и поженились.

«Они с Андреем Мироновым были замечательная пара. Она была прекрасной - и пела, и танцевала, двигалась на сцене, играла яркие роли, была замечательная хозяйка», - рассказала народная артистка СССР Людмила Чурсина.

В картине «Трое в лодке, не считая собаки» Голубкина и Миронов играют влюбленных. Тут и изображать ничего не нужно было, а многие сцены были импровизацией. Лариса Голубкина - народная артистка РСФСР. И кажется, на сцене и в кино она не играла... Жила. Ей было 85 лет. Прощание с актрисой пройдет в Театре Российской Армии.