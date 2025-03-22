Украина испытывает нехватку оружия НАТО, пишет The National Interest. В частности, Киев ощущает дефицит ракет MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS).

Несмотря на то, что это не афишируется, количество этих ракет у ВСУ становится «критически малым». И Пентагон больше не сможет направить Киеву такие боеприпасы. Многие источники указывают на проблемы с цепочкой поставок при производстве ATACMS.

Западная оборонно-промышленная база испытывает трудности с производством достаточного количества ключевых военных систем для Украины, «включая хваленые ракеты ATACMS», заключает NI.

Вместо продолжения боевых действий администрация президента США Дональда Трампа должна сократить поддержку Украины, одновременно ведя переговоры о прекращении конфликта и выходе США, говорится в статье.

ATACMS - это ракетная система, разработанная Lockheed Martin и способная поражать цели на расстоянии до 300 километров. Они могут запускаться из высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и системы залпового огня M270 (MLRS).

Ранее Associated Press сообщало, что украинская армия израсходовала все дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные ей США. По данным источника агентства из США, Вашингтон предоставил Киеву менее 40 ракет и они закончились еще в конце января.

В то же время Вашингтон собирался возобновить поставки на Украину дальнобойных бомб GLSDB.