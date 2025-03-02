Корабль «Прогресс МС-30» с новым скафандром пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» с 2 599 кг грузов пристыковался к МКС 2 марта в 02:02. Об этом сообщил Роскосмос в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 02:02 мск «Прогресс МС-30» в автоматическом режиме причалил к модулю «Звезда», - говорится в сообщении.

На борту корабля аппаратура и оборудование, укладки для научных экспериментов, одежда, медицинские и гигиенические средства, продукты питания, топливо, питьевая вода и азот для регуляции атмосферы на станции. Среди грузов также есть новый скафандр «Орлан-МКС» для выходов в открытый космос.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с Байконура 28 февраля. Полет продлился около двух суток, стыковка с МКС произошла в запланированное время.