Бойцы показали броневик «Ахмат», переживший семь ударов FPV-дронами

Бойцы отряда войск РХБЗ в Курской области показали бронеавтомобиль «Ахмат», который уцелел после семи ударов FPV-дронами. Об этом - в новом выпуске программы «Военная приемка» с Алексеем Егоровым.

«Выполняли боевую задачу "Солнцепеком". Выполнили залпы, "Солнцепек" уехал - они едут первыми, мы их прикрываем - и, как только они на сто метров от нас отъехали, были атакованы FPV-дроном в переднюю часть автомобиля», - рассказал водитель подразделения войск РХБЗ.

Боец находился в бронемашине, когда в нее прилетел удар. По его словам, это только один из случаев, когда «Ахмат» был атакован FPV-дронами.

«Лобовое стекло выдержало, там незначительная трещина. Единственное, мы с пассажиром немножко ослепли - буквально на две минуты. А так, ни контузии, не оглушило, практически не почувствовали ничего», - добавил военнослужащий.

Дрон повредил кондиционер бронемашины, пробил бак и взорвал три колеса, рассказал боец. Машина выдержала удар и ехала на оставшихся трех колесах еще пять километров.