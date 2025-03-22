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Цивилева проверила работу Единого центра протезирования на базе ВМА

Бойцы с тяжелыми увечьями могут получить медицинские услуги по протезированию максимально близко к местам проживания.
Павел Кутаренко 2025-03-22 10:30:31
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева по поручению министра обороны Андрея Белоусова проверила работу Единого центра протезирования на базе Военно-медицинской академии.

Благодаря этому центру бойцы с тяжелыми увечьями могут получить медицинские услуги по протезированию максимально близко к местам проживания.

В 24 субъектах РФ действует 31 протезное предприятие, соответствующее нужным стандартам, рассказала Цивилева. Время протезирования сократилось до 3-4 месяцев, цена снизилась на 10%, а качество возросло. Российские предприятия инвестируют в новые технологии. Это позволяет российским протезам выйти на мировые стандарты.

Куратор центра, начальник кафедры и клиники физической и реабилитационной медицины полковник медицинской службы Денис Ковлен отметил, что центр важен для организации помощи раненым.

До этого протезирование можно было получить только в центральных госпиталях. Но с 1 января 2025 года эта услуга доступна по всей России. Это обеспечивает удобство и моральный комфорт для раненых.

Цивилева добавила, что в соответствии с приказом Андрея Белоусова развивается тактическая медицина.

«Мы увидели полную укомплектованность, подготовку инструкторов, которые эти знания в каждой воинской части передают военнослужащим», - заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны.

По словам Цивилевой, уровень владения, качество кровоостанавливающих препаратов и жгутов соответствуют мировым стандартам. Это позволяет спасать жизни на поле боя.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #военно-медицинская академия #тактическая медицина #протезирование #Анна Цивилева
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