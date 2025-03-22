МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Водитель грузовика сбил ребенка на севере Москвы

Мальчик скончался на месте от полученных травм.
Виктория Бокий 2025-03-22 14:22:35
© Фото: moscowproc, Telegram

В Москве на Михалковской улице грузовой автомобиль наехал на мальчика 2013 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

Личность водителя, совершившего наезд, установлена. Им оказался 44-летний иностранный гражданин. Его уже задержали и в ближайшее время доставят в подразделение ведомства для допроса.

По факту ДТП на севере Москвы, в котором погиб ребенок, возбуждено уголовное дело.

На данный момент проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Также назначаются судебные экспертизы и ведется допрос свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть.

#грузовик #авария #ДТП #СК РФ #север москвы #погиб ребенок
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 