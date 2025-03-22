Водитель грузовика сбил ребенка на севере Москвы

В Москве на Михалковской улице грузовой автомобиль наехал на мальчика 2013 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
От полученных травм ребенок скончался на месте.
Личность водителя, совершившего наезд, установлена. Им оказался 44-летний иностранный гражданин. Его уже задержали и в ближайшее время доставят в подразделение ведомства для допроса.
По факту ДТП на севере Москвы, в котором погиб ребенок, возбуждено уголовное дело.
На данный момент проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Также назначаются судебные экспертизы и ведется допрос свидетелей.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть.
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