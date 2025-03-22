Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29

За минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, склады хранения боеприпасов, скопления живой силы и техники противника в 135 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Для мощного удара задействовали беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также привлекли и оперативно-тактическую авиацию.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.