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Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29

Также ВС РФ поразили инфраструктуру вражеских военных аэродромов.
2025-03-22 12:11:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, склады хранения боеприпасов, скопления живой силы и техники противника в 135 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Для мощного удара задействовали беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также привлекли и оперативно-тактическую авиацию.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #МиГ-29 #ВС РФ #пво #Самолет #истребитель #спецоперация #МО РФ #Сбили
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