Кабмин направит 859 млн руб. на ремонт пунктов пропусков на госгранице

Правительство России выделит 859 млн рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропусков на государственной границе. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина РФ.

Отмечается, что продолжается работа по развитию трансграничной логистики. Соответствующее распоряжение уже подписано.

На выделенную правительством сумму планируется установить модернизированные инспекционно-досмотровые комплексы, которые позволят сократить время проведения контроля на государственной границе.

«Всего в рамках программы модернизации пунктов пропуска через государственную границу до 2030 года планируется реконструировать 87 наиболее востребованных пунктов и увеличить их пропускную способность более чем в 2 раза», - говорится в сообщении.

Кроме того, за это время планируется оснастить эти пункты современным оборудованием.

Согласно указу президента РФ, к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам должен увеличиться не менее в 1,5 раза в сравнении с 2021 годом.