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Умер самый возрастной чемпион-тяжеловес по боксу Джордж Форман

Спортсмен умер 21 марта в возрасте 76 лет.
Виктория Бокий 2025-03-22 10:08:51
© Фото: United Archives Valdmanis Globallookpress

Легенда бокса в тяжелом весе Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил телеканал TMZ со ссылкой на родственников боксера.

Отмечается, что Форман умер 21 марта в семейном кругу. Причины смерти не названы.

Джордж Форман был двукратным чемпионом мира в тяжелом весе. Один из величайших поединков в истории мирового бокса состоялся в 1974 году – бой Формана с Мохаммедом Али.

Через три года после легендарного боя он ушел на пенсию и стал священником в местной церкви. Однако через десять лет вновь вернулся в спорт. В свои 45 лет в 1994 году Форман повторно стал чемпионом в тяжелом весе.

На счету спортсмена за всю жизнь – 81 бой, 76 из которых закончились победой.

#бокс #умер #легенда #Боксер #джордж форман
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