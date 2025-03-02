Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Смерть подтвердил телеканалу «Звезда» президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 49 лет. Причина смерти не называется.

Сайтиев был одним из самых титулованных борцов-вольников в истории. В составе российской сборной он завоевал золото на Олимпийских играх в 1996, 2004 и 2008 годах. Он выступал в весовой категории до 74 кг. Кроме того, спортсмен является шестикратным чемпионом мира. Бувайсар Сайтев также был депутатом Государственной думы РФ в 2016-2021.