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Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев

Спортсмену было 49 лет, причина смерти не называется.
Игнат Далакян 2025-03-02 20:45:25
© Фото: Рамиль Ситдиков, Фотохост-агентство РИА Новости

Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Смерть подтвердил телеканалу «Звезда» президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 49 лет. Причина смерти не называется.

Сайтиев был одним из самых титулованных борцов-вольников в истории. В составе российской сборной он завоевал золото на Олимпийских играх в 1996, 2004 и 2008 годах. Он выступал в весовой категории до 74 кг. Кроме того, спортсмен является шестикратным чемпионом мира. Бувайсар Сайтев также был депутатом Государственной думы РФ в 2016-2021.

#в стране и мире #Трагедия #спортсмен #Вольная борьба #Бувайсар Сайтиев
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