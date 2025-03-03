Опозорившийся Зеленский за утешением полетел из Вашингтона туда, где ему всегда рады - в Лондон. Там сейчас обитают все, кто возмущен политикой Трампа по прекращению войны. Здесь его никто не оскорбит и не выгонит. Наоборот, окружат сочувствием и пообещают еще больше денег.

Глава Евродипломатии Кая Каллас после фиаско Зеленского в Овальном кабинете заявила, что Брюссель усилит поддержку Украины и призвала найти нового лидера для свободного мира. По ее словам, Трамп для этой роли больше не годится.

Украинского лидера поддержали два десятка европейских лидеров: Германия, Чехия, Швеция, Нидерланды, Молдавия, Франция - полный состав команды русофобов.

Ожидается, что европейцы будут обсуждать не мирный план, а безоговорочную поддержку, то есть эскалацию без помощи Штатов. Это единственное что поможет Зеленскому остаться у руля. Ведь позор он и на родине - позор. Даже украинские СМИ не в восторге от поведения Зеленского в Белом доме.

В Овальный кабинет на этой неделе приезжали также Макрон и Стармер. И эти визиты не сильно отличались от того, что случилось у Зеленского. Просто европейцам хватило выдержки и политического опыта сохранить самообладание, а киевскому комику - нет.

Глава Елисейского дворца осыпал хозяина Белого Дома комплиментами, называл «дорогим Дональдом», «человеком, меняющим правила игры» и трогал нежно за колено. Но такой инструмент французской дипломатии Трампа видимо не впечатлил. Но сбить Трампа с курса на мир не получилось.

За Макроном в овальный кабинет прибыл Премьер Соединенного королевства - Кир Стармер. Британец использовал этот визит, чтобы продемонстрировать, что Лондон и Вашингтон уж точно остаются традиционными союзниками. В качестве подтверждения - приглашение в гости от английского короля, которое республиканец Трамп повертел в руках и хотел Стармеру вернуть.

Стармер, как и Макрон, не упустил случая потрогать Трампа, дважды погладил его по плечу. Американский президент рассыпался в комплиментах гостю. Но это больше выглядело как издевательство и язвительные комментарии. Politico пишет, что британцу не удалось убедить Трампа не сокращать финансирование НАТО и не смог исключить Британию из списка стран, против которых власти США хотят ввести пошлины в 25%.

«Давайте будем честными: Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент!» - заявил Трамп.

Американский президент дал четко понять - безопасность на Украине отныне дело рук Европы, и ей придется смириться с собственным одиночеством. Это слова Фога Расмуссена - экс-главы НАТО. В статье для издания Econimist он пишет, что архитектура безопасности, на которую Европа полагалась поколениями, исчезла и не вернется. И главный вывод Расмусена: крах Европы - уже необратим!