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Стремление к миру: как отказ Трампа спонсировать Украину пошатнул Европу

Несмотря на то, что США ясно дали понять, что не будут оказывать помощь Украине, Европа твердо решила продолжить финансировать киевский режим несмотря ни на что.
Глеб Владовский Михаил Плахотник 2025-03-03 05:45:49
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Опозорившийся Зеленский за утешением полетел из Вашингтона туда, где ему всегда рады - в Лондон. Там сейчас обитают все, кто возмущен политикой Трампа по прекращению войны. Здесь его никто не оскорбит и не выгонит. Наоборот, окружат сочувствием и пообещают еще больше денег.

Глава Евродипломатии Кая Каллас после фиаско Зеленского в Овальном кабинете заявила, что Брюссель усилит поддержку Украины и призвала найти нового лидера для свободного мира. По ее словам, Трамп для этой роли больше не годится.

Украинского лидера поддержали два десятка европейских лидеров: Германия, Чехия, Швеция, Нидерланды, Молдавия, Франция - полный состав команды русофобов.

Ожидается, что европейцы будут обсуждать не мирный план, а безоговорочную поддержку, то есть эскалацию без помощи Штатов. Это единственное что поможет Зеленскому остаться у руля. Ведь позор он и на родине - позор. Даже украинские СМИ не в восторге от поведения Зеленского в Белом доме.

В Овальный кабинет на этой неделе приезжали также Макрон и Стармер. И эти визиты не сильно отличались от того, что случилось у Зеленского. Просто европейцам хватило выдержки и политического опыта сохранить самообладание, а киевскому комику - нет.

Глава Елисейского дворца осыпал хозяина Белого Дома комплиментами, называл «дорогим Дональдом», «человеком, меняющим правила игры» и трогал нежно за колено. Но такой инструмент французской дипломатии Трампа видимо не впечатлил. Но сбить Трампа с курса на мир не получилось.

За Макроном в овальный кабинет прибыл Премьер Соединенного королевства - Кир Стармер. Британец использовал этот визит, чтобы продемонстрировать, что Лондон и Вашингтон уж точно остаются традиционными союзниками. В качестве подтверждения - приглашение в гости от английского короля, которое республиканец Трамп повертел в руках и хотел Стармеру вернуть.

Стармер, как и Макрон, не упустил случая потрогать Трампа, дважды погладил его по плечу. Американский президент рассыпался в комплиментах гостю. Но это больше выглядело как издевательство и язвительные комментарии. Politico пишет, что британцу не удалось убедить Трампа не сокращать финансирование НАТО и не смог исключить Британию из списка стран, против которых власти США хотят ввести пошлины в 25%. 

«Давайте будем честными: Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент!» - заявил Трамп.

Американский президент дал четко понять - безопасность на Украине отныне дело рук Европы, и ей придется смириться с собственным одиночеством. Это слова Фога Расмуссена - экс-главы НАТО. В статье для издания Econimist он пишет, что архитектура безопасности, на которую Европа полагалась поколениями, исчезла и не вернется. И главный вывод Расмусена: крах Европы - уже необратим! 

#в стране и мире #сша #Главное с Ольгой Беловой #Дональд Трамп #Европа #Владимир Зеленский #финансирование украины
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