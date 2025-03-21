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Политолог: подход ЕС «мир через силу» идет вразрез с политикой США

Итоговое заявление саммита ЕС подписали все государства-члены, кроме Венгрии. Документ подчеркивает необходимость продолжать поддерживать Украину в политическом и военном отношении.
Ирина Егорова 2025-03-21 09:20:31
© Фото: RAINER UNKEL, via www.imago-image, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Европейский союз, сохраняя подход «мир через силу» на Украине, начинает действовать вразрез с той политикой, которую демонстрирует Вашингтон в ответ на мирные инициативы Дональда Трампа. Поэтому лидеры ЕС и выдвигают все более язвительные требования о необходимости продолжения войны, наращивания военного потенциала ЕС и применения замороженных российских активов на поддержание боевых действий на Украине. Об этом «Звезде» рассказал политолог Алексей Кочетков.

«Здесь есть определенный элемент плутовства - у ЕС нет серьезных рычагов против РФ, серьезную помощь в ближайшие полгода Украине он оказать не сможет, не в состоянии. Для России это важный и ответственный период», - уточнил эксперт.

По его словам, позиция Евросоюза в некотором смысле даже укрепляет переговорные позиции Вашингтона.

«Украина теряет свою субъектность на глазах. Венгерский премьер Виктор Орбан выступал за переформатирование Украины в буферную зону. Это симптоматичное заявление, европейцы наконец переходят к осмыслению, что Украина - это не государство, а буферная зона между РФ и ЕС», - добавил Кочетков.

Также политолог предположил, что подход «достижение мира через силу» - это попытка европейцев оказать давление на РФ, потому что они понимают, в каком состоянии сейчас находится украинская армия.

Напомним, что итоговое заявление саммита ЕС подчеркивает необходимость продолжать поддерживать Украину в политическом и военном отношении. Военная помощь киевскому режиму будет оказываться странами объединения на добровольной основе. Документ подписали все государства-члены, кроме Венгрии. 

#Россия #Украина #сша #ВСУ #евросоюз #Вашингтон #наш эксклюзив #мир через силу
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