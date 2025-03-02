Очевидцы сообщили о пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах

Не менее трех человек пострадали при стрельбе в торговом центре в Мытищах. Об этом сообщил «Звезде» очевидец.

По словам собеседника телеканала, один из постояльцев ТЦ поругался с охранниками. Через некоторое время он вернулся уже с оружием в руках и открыл огонь.

Девушка уточнила, что в результате случившегося два человека получили ранение в ногу, еще один - в спину.

Несколько минут назад в торговом центре в подмосковных Мытищах раздались звуки выстрелов. По неподтвержденным данным, неизвестный открыл огонь из травматического пистолета. Посетители устремились к выходу, услышав стрельбу.