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Очевидцы сообщили о пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах

По словам очевидцев, у стрелявшего произошел сначала конфликт с охранниками, позднее он вернулся в торговый центр с оружием.
Игнат Далакян 2025-03-02 18:05:24
© Фото: mytischi_live, Telegram

Не менее трех человек пострадали при стрельбе в торговом центре в Мытищах. Об этом сообщил «Звезде» очевидец.

По словам собеседника телеканала, один из постояльцев ТЦ поругался с охранниками. Через некоторое время он вернулся уже с оружием в руках и открыл огонь.

Девушка уточнила, что в результате случившегося два человека получили ранение в ногу, еще один - в спину.

Несколько минут назад в торговом центре в подмосковных Мытищах раздались звуки выстрелов. По неподтвержденным данным, неизвестный открыл огонь из травматического пистолета. Посетители устремились к выходу, услышав стрельбу.

#стрельба #конфликт #Мытищи #торговый центр
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