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Сборная России по футболу исполнила «Катюшу» в Музее Победы

Игроки вместе с тренерским штабом познакомились с экспозицией, а также нашли имена своих родственников - участников войны в памятном мемориальном зале музея.
Артём Желтиков 2025-03-21 07:50:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сборная Россия по футболу посетила Музей Победы на Поклонной горе, где для спортсменов провели экскурсию в рамках мемориальной программы «Одна на всех: Команда, Родина, Победа!», разработанной РФС.

Игроки вместе с тренерским штабом познакомились с экспозицией, почтили память погибших в Великой Отечественной войне, исполнили легендарную «Катюшу», а также нашли имена своих родственников - участников войны в памятном мемориальном зале музея. Например, главный тренер сборной Валерий Карпин даже нашел в центральном зале имя бабушки Марии Черезовой, которая прошла войну радисткой и награждена орденом Победы II степени.

Прадед Ивана Облякова, Павел Жирнов, был начальником пожарной службы, в его обязанности входила в том числе охрана Волховской ГЭС. Погиб он при бомбежке немцев в 1943 году.

Спецэффекты, уникальные экспонаты и декорации, воссозданные с потрясающей достоверностью. Атмосфера выставки полностью погружает в эпоху военного времени. Здесь можно пройти путь от Бреста до Берлина, попасть в библиотеку блокадного Ленинграда, побывать на заводах и в госпиталях.

Экскурсия продолжалась больше часа. Футболистам показали экспозиции, посвященные Брестской крепости, освобожденной Европе и взятию Рейхстага. Валерий Карпин, например, отметил особую роль эвакуации советских заводов на восток страны.

«Эта эвакуация помогла выиграть войну. Если бы не эвакуировали эти предприятия, нечем было бы воевать. Я точно не придавал этому значения. Хотя, наверное, это самый важный и нужный шаг был, чтобы эту войну выиграть», - поделился своими впечатлениями Карпин.

Особый момент для всей сборной - возложение цветов у монумента «Скорбящая мать».

«Война для всех - очень тяжелый момент. Мои дедушки тоже воевали. Слава богу, я их увидел», - отметил футболист Виктор Онопко.

После посещения музея футболисты вернулись в расположение сборной. Уже 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с национальной командой Замбии.

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© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#Великая Отечественная война #Поклонная гора #акция #музей победы #Артем Дзюба #Спортсмены #Сборная России по футболу #валерий карпин
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