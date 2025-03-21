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Метеоролог Позднякова заявила о возвращении весны в Москву

Среднесуточная температура в столице указывает на наступление астрономической и метеорологической весны.
Виктория Бокий 2025-03-21 08:19:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Все параметры весны в Москве уже присутствуют. Во-первых, астрономическая весна уже наблюдается в столице. Во-вторых, в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет уже положительной. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, положительная среднесуточная температура указывает на то, что метеорологическая весна уже пришла в Москву.

Также метеоролог отметила, что сейчас практически на всей территории Москвы отсутствует снежный покров, что тоже указывает на приход весны в город.

Ранее в разговоре с телеканалом дежурный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столичном регионе будет наблюдаться рекордно высокое атмосферное давление. Кроме того, в ближайшие дни ожидается плюсовая температура от 8 до 10 градусов.

#Погода #Весна #наш эксклюзив #Татьяна Позднякова #Метеобюро Москвы
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