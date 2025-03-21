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За ночь ПВО уничтожила 43 украинских дрона в четырех регионах России

Большая часть из них сбита над Волгоградской областью.
2025-03-21 07:06:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО сбили 43 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что большая часть беспилотников - 34 дрона - была уничтожена в Волгоградской области.

В российском оборонном ведомстве добавили, что еще четыре беспилотника сбили над Ростовской и Курской областями и один - над Белгородской.

Напомним, что накануне над российскими регионами сбили 132 украинских БПЛА, из которых 54 дрона уничтожили над Саратовской областью.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #пво #бпла #дроны #регионы РФ
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