За ночь ПВО уничтожила 43 украинских дрона в четырех регионах России

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО сбили 43 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что большая часть беспилотников - 34 дрона - была уничтожена в Волгоградской области.
В российском оборонном ведомстве добавили, что еще четыре беспилотника сбили над Ростовской и Курской областями и один - над Белгородской.
Напомним, что накануне над российскими регионами сбили 132 украинских БПЛА, из которых 54 дрона уничтожили над Саратовской областью.
Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.
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