Российские саперы под Суджей в Курской области разминируют «ждунов» - спрятанные украинские дроны с боезарядом. Как только они оказываются в зоне действия ретранслятора, противник их активирует и отправляет на подрыв. Бойцы ВС РФ рассказали военному корреспонденту «Звезды» Антону Войтовичу, что они представляют огромную опасность.

Разминирование дорог, обочин, прилегающих участков, дворов и частных домовладений идет оперативно, так как местные жители хотят поскорее вернуться в свои дома.

«На данном участке обнаружена мина ПМН-4, принято решение уничтожить ее на месте накладным зарядом», - объясняет командир роты саперов с позывным Ишим.

Покидая приграничье, украинские боевики оставили много «сюрпризов», минируя как дороги и здания, так и тела своих же убитых, а также трофеи иностранного оружия.

За последние сутки в Курском приграничье бойцы ВС РФ уничтожили более 250 украинских военных. Помимо этого, российские войска уничтожили танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и 16 автомобилей ВСУ. Также удалось уничтожить украинское артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления беспилотниками.