Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли из-за пожара на подстанции

Лондонский аэропорт Хитроу закрыли до 23.59 по местному времени 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в соцсети X.

Причиной закрытия стал пожар на электрической подстанции, снабжающей аэропорт. Из-за этого в Хитроу были серьезные перебои электроснабжения.

Сотрудники аэропорта рекомендуют не ехать в ближайшее время в Хитроу. Тем, у кого уже куплены билеты на сегодняшнюю дату, необходимо связаться с авиакомпанией-перевозчиком для получения дополнительной информации.

Отмечается, что аэропорт приносит свои извинения за доставленные неудобства.