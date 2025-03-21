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Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли из-за пожара на подстанции

Он будет закрыт до полуночи 21 марта.
Виктория Бокий 2025-03-21 06:22:04
© Фото: PoliticsUK, X.com © Видео: PoliticsUK, X.com

Лондонский аэропорт Хитроу закрыли до 23.59 по местному времени 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в соцсети X.

Причиной закрытия стал пожар на электрической подстанции, снабжающей аэропорт. Из-за этого в Хитроу были серьезные перебои электроснабжения.

Сотрудники аэропорта рекомендуют не ехать в ближайшее время в Хитроу. Тем, у кого уже куплены билеты на сегодняшнюю дату, необходимо связаться с авиакомпанией-перевозчиком для получения дополнительной информации.

Отмечается, что аэропорт приносит свои извинения за доставленные неудобства.

#пожар #Аэропорт #лондон #Хитроу #подстанция
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