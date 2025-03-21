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Глава Евросовета Кошта: Европа ежегодно теряет до 300 млрд евро

В Евросовете планируют упростить правила для частных инвесторов на фоне утечки капиталов.
Ян Брацкий 2025-03-21 05:35:50
© Фото: Esma Cakir dpa Global Look Press

Ежегодно Евросоюз теряет около €300 млрд. Такие темпы утечки капиталов констатировал глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам брюссельского саммита ЕС.

«Около €300 млрд капитала утекает из европейского рынка каждый год», - цитирует RT слова Кошты.

В качестве противодействия Кошта предложил снизить цены на энергетику и упростить правила для частных инвесторов в Евросоюзе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить либералов у власти в Брюсселе на патриотов. Иначе  Европа развалится, предупредил он. По мнению Орбана, союзу необходимы «чистки» по типу тех, что происходят в США.

Орбан призвал восстановить Европу наций и вернуть населению стран те права, которые были отняты у них за последние годы.   

#Экономика #ЕС #Евросовет #деньги #утечка капитала #Антониу Кошта
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