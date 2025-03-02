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Операторы дронов разнесли терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск «Север» сбросили ВОГ на обнаруженную в лесистой местности цель.
2025-03-02 15:02:59
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили терминал спутниковой связи Starlink ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Уточняется, что операторы дронов группировки войск «Север» нанесли удар по обнаруженной в лесистой местности цели.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на терминал связи. Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА, умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием ВОГа уничтожил терминал связи боевиков ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На опубликованных Минобороны РФ кадрах видно уничтожение обнаруженной цели в режиме реального времени. В ведомстве также подтвердили уничтожение объекта.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #спецоперация #starlink #Группировка войск Север
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