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Овечкин забросил 888-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

В матче против «Филадельфии» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до шести шайб.
Ян Брацкий 2025-03-21 04:14:47
© Фото: Gerry AngusIcon Sportswire via www.imago-images.de Global Look Press

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 888-ю шайбу в своей заокеанской карьере. Это произошло во время домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

По этому показателю он занимает второе место, уступая только легендарному канадцу Уэйну Гретцки, который забросил за свою карьеру в НХЛ 894 шайбы.

Падение «вечного» рекорда результативности Гретцки сейчас ожидает весь хоккейный мир. Сам Александр ранее сообщил, что не собирается продлевать истекающий в 2026 году контракт с американским клубом, цвета которого он защищает последние 20 лет.

Нападающий рассказал, что планирует завершить карьеру в родном для него московском «Динамо», если здоровье и спортивные кондиции позволят ему это сделать.

#Спорт #Хоккей #рекорд #овечкин #Вашингтон Кэпиталз #Гретцки
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