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Минпромторг предложил поэтапно начать маркировку сладостей

Введение маркировки будет происходить в несколько этапов с 1 декабря 2025 года по 1 мая 2026 года.
Владимир Рубанов 2025-03-21 22:51:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минпромторг РФ предлагает начать поэтапное введение обязательной маркировки сладостей и кондитерских изделий в потребительской упаковке с 1 сентября 2025 года.

С этой даты планируется ввести требования по регистрации участников оборота в информационной системе маркировки.

Введение маркировки будет происходить в несколько этапов с 1 декабря 2025 года по 1 мая 2026 года. Сроки будут зависеть от вида продукции.

В министерстве напомнили, что с 1 марта по 31 августа 2025 года в отношении кондитерской продукции проводится добровольный эксперимент.

Производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут протестировать маркировку своей продукции и взаимодействие с информационной системой маркировки.

С 1 марта в России начали маркировать в государственной системе «Честный знак» косметику, бытовую химию, автомобильные жидкости, а также чипсы, сухарики, соусы, приправы и другую бакалейную продукцию.

#в стране и мире #торговля #магазины #маркировка #сладости #кондитерские изделия #Честный знак
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