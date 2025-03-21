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Умер сбежавший из СССР в Британию полковник КГБ Гордиевский

Советский перебежчик умер у себя дома в Суррее на 87-м году жизни.
Владимир Рубанов 2025-03-21 22:36:20
© Фото: Ronald Reagan Presidential Library & Museum

Умер бывший полковник КГБ СССР и агент британской разведывательной службы МI6 Олег Гордиевский, передает BBC. Причины смерти не сообщаются.

Советский перебежчик умер в Великобритании у себя дома на 87-м году жизни. По информации издания, он жил в Суррее под защитой полиции с тех пор, как Москва начала подозревать его в антигосударственной деятельности.

Гордиевского называют одним из самых известных шпионов XX века. В 1970-80-х годах он курировал Великобританию и Скандинавию в Первом главном управлении КГБ. В 1970-х работал в резидентуре КГБ в Дании и был там завербован МI6.

Бывший двойной агент рассказывал, что решился на контакт с западной разведкой после событий в Чехословакии 1968 года. Позже он работал в советском посольстве в Лондоне.

Он сотрудничал с МI6 под псевдонимом Ovation в течение 11 лет, пока его не отозвали в Россию в 1985 году. В отношении Гордиевского началось внутреннее расследование. Он сбежал из СССР и был заочно приговорен к расстрелу.

По данным телекомпании, проводивший вскрытие коронер не посчитал причину его смерти подозрительной.

#шпионы #MI6 #Великобритания #Олег Гордиевский #Дания #КГБ СССР #перебежчики
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