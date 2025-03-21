Один человек погиб после удара БПЛА по машине в Белгородской области

Один человек погиб, еще четверо пострадали после удара беспилотника ВСУ по автомобилю в селе Илек-Кошары Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При исполнении боевых задач погиб еще один наш боец подразделения “Орлан”. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте до приезда медиков», - написал Гладков в своем Telegram.

Находившиеся рядом коллеги погибшего получили ранения, их доставили в местную больницу. Пострадавших госпитализировали с минно-взрывными травмами и контузиями, одного также с множественными осколочными ранениями ноги, добавил губернатор.

Глава региона выразил соболезнования семье и близким погибшего.

На этой неделе глава региона также сообщал о трех пострадавших после подрыв ВСУ автобуса в селе Графовка Краснояружского района. Обстановку в Белгородской области он назвал сложной.