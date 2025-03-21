Принца Уильяма заметили на танке у российской границы

Наследник британского престола принц Уильям побывал на крупнейшей базе НАТО в Эстонии и проехался на танке, пишет Daily Mail. Будущий король приехал в лагерь Тапа всего в двух часах езды от границы с Россией в качестве главнокомандующего Мерсийского полка.

Уильяма заметили одетым в боевую форму и берет, когда он садился в британский танк Callenger 2. Он принял участие в крупных многонациональных оперативных учениях «Кабрит», которые как раз сейчас там проходят.

Надев защитный шлем и очки, 42-летний принц Уэльский пересел в боевую машину пехоты Warrior и отправился на полевые учения. Его машина была последней из трех, прибывших на место. Там солдаты проводили тренировку по обнаружению и проникновению в траншею противника.

Когда первые две машины Warrior прибыли, они открыли огонь по позициям противника из пулеметов. Уильям находился в командирской башне третьей и последней боевой машины, чтобы иметь возможность наблюдать за учениями «с высоты орлиного полета».

После этого Уильяму предоставили возможность управлять Archer - мобильной артиллерийской установкой. Кроме того, принц пообщался с солдатами в магазине, столовой, сыграл с ними в бильярд и пообещал подарить холодильник.

В 2023 году Уильям занял пост главнокомандующего мерсийцами, который до тех пор занимал его отец, король Карл III.