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Трамп уклонился от прямого ответа о новых санкциях США против России

Президента США спросили о новых санкциях в отношениях России на фоне продолжения боевых действий на Украине.
Елизавета Кондрикова 2025-03-21 20:30:13
© Фото: White House, Flickr.com, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, собирается ли он вводить дополнительные санкции в отношении России. Речь идет о вопросе журналиста в ходе пресс-конференции в Белом доме о новых санкциях на фоне «атак России против Украины».

«Ну они воюют друг против друга», - в качестве ответа сказал американский лидер.

Одновременно с этим он подчеркнул, что работа по достижению прекращения огня «идет хорошо», и выразил убежденность, что оно будет достигнуто.

Напомним, в начале марта издание Bloomberg писало, что администрация Трампа начала разрабатывать план по смягчению санкционного давления на Россию. В частности, речь шла об отмене ограничений цен на нефть из РФ.

#Россия #Украина #Дональд Трамп #санкции #Прекращение огня #ша
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