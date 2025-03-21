Трамп уклонился от прямого ответа о новых санкциях США против России

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, собирается ли он вводить дополнительные санкции в отношении России. Речь идет о вопросе журналиста в ходе пресс-конференции в Белом доме о новых санкциях на фоне «атак России против Украины».

«Ну они воюют друг против друга», - в качестве ответа сказал американский лидер.

Одновременно с этим он подчеркнул, что работа по достижению прекращения огня «идет хорошо», и выразил убежденность, что оно будет достигнуто.

Напомним, в начале марта издание Bloomberg писало, что администрация Трампа начала разрабатывать план по смягчению санкционного давления на Россию. В частности, речь шла об отмене ограничений цен на нефть из РФ.