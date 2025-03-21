«Думала - не перезимуем»: как спасают жителей курского приграничья

Под постоянными вражескими обстрелами, буквально из-под огня сегодня приходится эвакуировать мирных жителей в Курском приграничье. Боец с позывным Имам спецназа «Ахмат» Минобороны России занимается этим с августа.

«Вчера эвакуировали, из дома вытащили людей. Как только мы вытащили, усадили людей в машину, тронулись - и сразу были прилеты. Дом, соответственно, разворотило», - говорит он.

Речь про эвакуацию мирных жителей из села Рубанщина. Врага там нет, но до боевиков оттуда меньше километра. Имам эвакуирует людей из всех населенных пунктов, куда может добраться. Выдвигаемся с ним в село Махновка Суджанского района. Едем под огнем на машине.

«Каждый раз подрываем колеса на "Лепестках" или на противопехотной мине. Ну, мы берем по два-три колеса в запас, в багажнике лежат. Сейчас у меня тоже одно подорвано», - рассказывает Имам.

Выезжаем в Махновку. До границы с Сумкой областью здесь около 10 километров. Некогда большое село с населением больше тысячи человек сегодня превратилось в руины. Встречаем наших военных, выясняем, есть ли мирные.

Ехать вглубь села опасно: велик риск попасть по обстрел. Имам отправляется сам. Мы идем в укрытие, подальше от открытых позиций. Пережидаем в гараже. По обстановке видно, что люди покидали свои дома, бросая нажитое годами имущество. ВСУшники заходили и мародерили, поэтому в гараже все вверх дном.

Спустя примерно час ожидания Имам возвращается за нами с результатом. В этом селе осталось четыре человека. Вывезти удается не всех. Кто-то отказывается уезжать, кого-то эвакуировать невозможно по состоянию здоровья, а куда-то не получается доехать из-за обстрелов.

Имам решает попробовать пройти в Гоголевку. Именно за это село сегодня идут активные бои. Большую его часть контролируют наши бойцы, но боевики все еще в населенном пункте. А потому журналистам туда въезд запрещен.

Мы возвращаемся в Суджу. Но даже тут далеко не безопасно. Буквально пара минут, и нас замечает вражеский FPV-дрон.

Пока стоим, встречаем наших военных. Они уже знают эти улицы наизусть. Выехать из Гоголевки Имаму удается только вечером.

«Очень сильный обстрел, и с людьми близко даже не дают выйти», - говорит он.

И все же одну семью вывести из Гоголевки удалось. Это сделали наши раненые бойцы.

«Если бы мы сегодня не ушли из подвала, нас бы следующий… По нам били и из танка, и из минометов били. И причем точка одна и та же. У нас подвал крепкий, под сараем кирпичным, но разбили уже сарай, и разбили где вход, перед входом плиты. Если бы мы не ушли сегодня, нас не вытащили - нас бы там накрыло, в подвале в этом», - говорит местная жительница Ирина Петренко.

Уже смеркается, но рабочий день еще не окончен. Уже на закате отправляемся в северную часть Суджи. Имам с товарищами по оружию собрал гуманитарную помощь семье, которая продолжает жить в городе.

Эвакуировать их невозможно. У мужа отказали ноги, сын прикован к кровати. Ему сломали позвоночник, для эвакуации нужен спецтранспорт. На нем попасть туда пока невозможно. Семь месяцев, пока в Судже были боевики, ухаживала за ними и тянула на своих плечах хозяйство хрупкая женщина - Наталья Аметчинко.

«Мне их тяжело таскать - переворачивать, представляете! У сына пошли какие-то болячки, не свойственные ему. Лекарств нет. Все интуитивно делаю. Я думала - мы не перезимуем, понимаете. Потому что я одна. Мне дрова притащить, напилить, наколоть. Знаете, научилась все. И слесарить, и все на свете делать. И окна забивать», - говорит она.

Все это время семья жила без связи, воды и электричества. Ели что придется, благо есть свое подсобное хозяйство. Имам с товарищами привез семье генератор и топливо к нему - теперь в доме будет свет. Доставил еду и лекарства.

Они прошли через ужас, но духом не падают. Даже эмоциям волю не дают. И только прощаясь с нами, Наталья не сдержала слез. Напоследок она желает, чтобы все были живы.