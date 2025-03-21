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Путин договорился с эмиром Катара наращивать инвестиции и кооперацию

Стороны рассмотрели актуальные вопросы развития российско-катарского сотрудничества.
Владимир Рубанов 2025-03-21 18:34:18
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы развития российско-катарского сотрудничества. В обсуждении лидеры учли итоги заседания межправительственной комиссии в Дохе.

Путин и Аль Тани договорились наращивать инвестиционные связи и расширять кооперацию в промышленности, энергетике, транспорте и логистике, культуре и спорте.

В обсуждении ситуации в Сирии стороны подчеркнули важность ее единства, суверенитета и территориальной целостности. Россия и Катар намерены взаимодействовать в интересах стабилизации социально-экономической обстановки и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу.

Путин и Аль Тани выразили озабоченность возобновлением боевых действий в секторе Газа и отметили готовность содействовать деэскалации и нормализации обстановки.

Владимир Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан.

Катар вместе с Египтом и США выступают посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС. При их участии была достигнута договоренность о прекращении огня в секторе Газа в начале января. По окончании первой фазы перемирия Израиль возобновил военные операции.

#сирия #Ближний Восток #Владимир Путин #катар #Инвестиции #телефонный разговор #эмир #Тамим Бен Хамад Аль Тани
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