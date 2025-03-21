Аферисты стали приходить домой к пенсионерам под видом «валютных менял»

Мошенники вместо звонков стали приходить домой к пенсионерам с предложением услуг по «обмену валюты», представляясь сотрудниками банков. В итоге доверчивые граждане лишаются своих накоплений. О новой мошеннической схеме предупреждает aif.ru со ссылкой на адвоката Александра Зорина.

«Если к вам приходит человек, предлагающий „обменять валюту“, в 100% случаев доверять ему нельзя. Что бы ни говорил такой человек, кем бы он ни представлялся и какие бы выгодные условия ни предлагал, поддаваться на его увещевания категорически нельзя», - сказал специалист.

Он добавил, что сотрудники банков или других государственных учреждений не имеют права приходить домой к гражданам с предложением такой услуги, так делают только мошенники.

Адвокат посоветовал по возможности не вступать в разговоры с подобными аферистами. Действия «валютных менял» ограничиваются правовым полем, в случае их задержания и доказательства противоправной деятельности будет возбуждено уголовное дело, отметил Зорин.

Напомним, ранее новый способ мошенничества придумали телефонные аферисты - они рассылают сообщения о смерти близкого человек и прикрепляют вирусный файл под видом фотографии «умершего».