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Аферисты стали приходить домой к пенсионерам под видом «валютных менял»

Юрист напомнил, что сотрудники банков не ходят по квартирам с предложением услуг по «обмену валюты», если такие встретились, стоит прекратить с ними разговор и при необходимости вызвать полицию.
Елизавета Кондрикова 2025-03-21 17:46:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники вместо звонков стали приходить домой к пенсионерам с предложением услуг по «обмену валюты», представляясь сотрудниками банков. В итоге доверчивые граждане лишаются своих накоплений. О новой мошеннической схеме предупреждает aif.ru со ссылкой на адвоката Александра Зорина.

«Если к вам приходит человек, предлагающий „обменять валюту“, в 100% случаев доверять ему нельзя. Что бы ни говорил такой человек, кем бы он ни представлялся и какие бы выгодные условия ни предлагал, поддаваться на его увещевания категорически нельзя», - сказал специалист.

Он добавил, что сотрудники банков или других государственных учреждений не имеют права приходить домой к гражданам с предложением такой услуги, так делают только мошенники.

Адвокат посоветовал по возможности не вступать в разговоры с подобными аферистами. Действия «валютных менял» ограничиваются правовым полем, в случае их задержания и доказательства противоправной деятельности будет возбуждено уголовное дело, отметил Зорин.

Напомним, ранее новый способ мошенничества придумали телефонные аферисты - они рассылают сообщения о смерти близкого человек и прикрепляют вирусный файл под видом фотографии «умершего».

#Мошенники #пенсионеры #накопления #схема мошенничества #обмен валюты
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