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Аферисты выдавали себя за полицейских в разговоре с девочкой из Ачинска

Мошенники убедили школьницу никому не рассказывать о звонке и угрожали серьезными последствиями.
Елизавета Кондрикова 2025-03-21 16:17:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Телефонные мошенники угрожали девочке из Ачинска, в том числе физической расправой, они постоянно сохраняли контакт с 15-летней школьницей, сообщили «Звезде» в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Аферисты впервые написали потерпевшей 12 марта, представившись представителями правоохранительных органов, убедили ее никому об этом не рассказывать. О похищении девочки стало известно в минувшую среду, 19 марта.

«Ей на телефон пришло уведомление о взломе ее аккаунта на “Госуслугах”, через некоторое время с ней связались неустановленные лица. Один из мужчин представился сотрудником правоохранительных органов... 18 марта девушке вновь поступил звонок, тот же мужчина сообщил о том, что с использованием ее аккаунта в мессенджере совершены мошеннические действия и это грозит ей серьезными последствиями», - сообщила представитель регионального СК.

Школьница в течение всего времени находилась под психологическим воздействием, добавили в СК, мошенники постоянно сохраняли с ней связь. В ведомстве подтвердили, что видео с требованием заплатить выкуп записала сама потерпевшая по требованию мошенников.

Специалисты ведут поиск всех причастных к преступлению, их личности на данный момент не установлены.

Напомним, в среду в СК возбудили уголовное дело по факту похищения школьницы - родителям поступило сообщение с требованием перевести 500 тысяч на банковский счет неизвестным лицам. Девочку нашли спустя несколько часов, в поисках задействовали 200 человек.

Позже подняли вопрос о переквалификации уголовного дела на мошенничество.

#Красноярский край #СК РФ #Мошенники #Уголовное дело #похищение #наш эксклюзив #Ачинск
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