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В Подмосковье задержали выбросившего сына в мусорный бак подростка

Мать ребенка поставили на профилактический учет, так как она не достигла возраста наступления уголовной ответственности, а вот 15-летнему отцу вскоре изберут меру пресечения.
Анастасия Бобылева 2025-03-02 01:15:09
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В Орехово-Зуево 15-летнего подростка задержали за покушение на убийство собственного ребенка. Как сообщили в СК РФ по Московской области, он выбросил новорожденного сына в мусорный бак.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 15-летний подросток. Он подозревается в покушении на убийство своего ребенка», - цитирует сообщение ведомства Life.ru.

Согласно данным СК, ребенок родился 26 февраля. Несовершеннолетняя мать родила в квартире, после чего вместе с отцом младенца поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном баке. Ребенок выжил только благодаря тому, что его крики услышали проходящие мимо жители.

Мать младенца не достигла возраста наступления уголовной ответственности, поэтому ее поставили на профилактический учет. А 15-летнему отцу вскоре предъявят обвинение и назначат меру пресечения.

#в стране и мире #дети #криминал #Покушение на убийство
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