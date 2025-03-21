Песков: Бедрос Киркоров отстаивал памятник «Алеше» в болгарском Пловдиве

Народный артист России Бедрос Киркоров отстаивал памятник «Алеше» в болгарском Пловдиве, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который пришел попрощаться с певцом.

«Мало, наверное, кто знает, что он был одним из тех, кто отстаивал памятник “Алеше” в Пловдиве в Болгарии, и он поднял общественность, с тем чтобы не дать этот памятник снести», - сказал «Звезде» пресс-секретарь.

Он назвал Бедроса Филипповича уникальным человеком, добавив, что счел своим долгом присутствовать на церемонии прощания с певцом. Представитель Кремля также напомнил, что Киркоров-старший является ветераном войны - прошел всю Великую Отечественную.

Напомним, о смерти 92-летнего артиста стало известно во вторник, 18 марта. О печальном событии сообщил его сын Филипп Киркоров в своих соцсетях. По словам представителя певца, причиной смерти стала остановка сердца.

Прощание с народным артистом проходит в Москве на Троекуровском кладбище. Проводить его в последний путь, помимо его друзей, родных и близких, также пришли Мария Захарова, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Александр Буйнов и другие.