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ВСУ потеряли на Курском направлении за сутки более 240 человек

Также уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов.
2025-03-21 15:22:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 240 военнослужащих. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, в течение суток враг потерял на данном направлении танк, БМП, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Удалось пленить трех военнослужащих ВСУ.

Российское оборонное ведомство озвучило потери противника с начала боев в Курской области. За этот период времени враг потерял более 69 120 военнослужащих, а также лишился 400 танков, 322 БМП, 289 БТР, 2 210 боевых бронированных машин, 2 503 автомобилей, 568 артиллерийских орудий, 52 РСЗО, в том числе 13 HIMARS и семи MLRS, 26 ЗРК.

Президент России Владимир Путин 19 марта заявил, что российские войска завершают разгром группировки ВСУ в Курской области. На коллегии Генпрокуратуры глава государства подчеркнул, что украинские военнослужащие и иностранные наемники, совершавшие преступления на территории РФ, квалифицируются как террористы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ
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