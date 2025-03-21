Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 240 военнослужащих. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, в течение суток враг потерял на данном направлении танк, БМП, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Удалось пленить трех военнослужащих ВСУ.

Российское оборонное ведомство озвучило потери противника с начала боев в Курской области. За этот период времени враг потерял более 69 120 военнослужащих, а также лишился 400 танков, 322 БМП, 289 БТР, 2 210 боевых бронированных машин, 2 503 автомобилей, 568 артиллерийских орудий, 52 РСЗО, в том числе 13 HIMARS и семи MLRS, 26 ЗРК.

Президент России Владимир Путин 19 марта заявил, что российские войска завершают разгром группировки ВСУ в Курской области. На коллегии Генпрокуратуры глава государства подчеркнул, что украинские военнослужащие и иностранные наемники, совершавшие преступления на территории РФ, квалифицируются как террористы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.