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Дочь рассказала о написавшей предсмертный дневник под Суджей пенсионерке

Записи Татьяны Васьковой передали в Курский краеведческий музей.
Владимир Рубанов 2025-03-21 15:11:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Дневник умершей в Суджанском районе Татьяны Васьковой передали в Курский краеведческий музей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

На церемонию пригласили дочку и внука погибшей женщины. Они согласились, чтобы эти записи стали частью экспозиции.

«Она была добрая, смелая, упрямая. Из-за упрямства она и не захотела с нами ехать. Веселая была, шутила. Самая любимая была, самая лучшая», - сказала дочь Елена.

Жительница села Мартыновка Татьяна Сергеевна Васькова отказалась уезжать вместе с родными, когда ВСУ прорвали границу. Несколько месяцев она прожила без света, газа и тепла и начала записывать происходящее.

В ее дневнике рассказывается о том, как женщина спасалась от обстрелов и спала под столом в сарае. Она просила родных найти ее «хотя бы косточку» после войны, похоронить рядом с сестрой и поставить крест на могиле, чтобы она не была забыта.

Курские власти вместе с родными намерены исполнить последнюю волю Татьяны Сергеевны, и как только это будет возможно, похоронить ее на малой родине в Мартыновке.

#музей #Курская область #ВСУ #дневник #наш эксклюзив #суджанский район #мартыновка #Татьяна Васькова
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