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МО РФ показало кадры ликвидации «азовцев»* сбросами в ЛНР

Боевиков уничтожили военнослужащие 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Надия.
2025-03-21 15:56:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения боевиков «Азова»* в районе населенного пункта Надия на территории Луганской Народной Республики. 

Уточняется, что врага ликвидировали при помощи боевых дронов, оборудованных системой сброса боеприпасов. Операторы - военнослужащие 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Пехоту противника из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов»* выявили в лесополосе разведчики при помощи беспилотников. Враг следовал на позиции для проведения ротации. Уничтожив боевиков, российские военнослужащие сорвали эту ротацию.

Ранее сообщалось, что ВС РФ подбили и эвакуировали французский БТР в районе Дачного. 

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#беспилотники #спецоперация #ЛНР #ротация #Сбросы #надия
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