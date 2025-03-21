МО РФ показало кадры ликвидации «азовцев»* сбросами в ЛНР

Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения боевиков «Азова»* в районе населенного пункта Надия на территории Луганской Народной Республики.
Уточняется, что врага ликвидировали при помощи боевых дронов, оборудованных системой сброса боеприпасов. Операторы - военнослужащие 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».
Пехоту противника из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов»* выявили в лесополосе разведчики при помощи беспилотников. Враг следовал на позиции для проведения ротации. Уничтожив боевиков, российские военнослужащие сорвали эту ротацию.
Ранее сообщалось, что ВС РФ подбили и эвакуировали французский БТР в районе Дачного.
* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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