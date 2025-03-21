Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения боевиков «Азова»* в районе населенного пункта Надия на территории Луганской Народной Республики.

Уточняется, что врага ликвидировали при помощи боевых дронов, оборудованных системой сброса боеприпасов. Операторы - военнослужащие 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Пехоту противника из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов»* выявили в лесополосе разведчики при помощи беспилотников. Враг следовал на позиции для проведения ротации. Уничтожив боевиков, российские военнослужащие сорвали эту ротацию.

Ранее сообщалось, что ВС РФ подбили и эвакуировали французский БТР в районе Дачного.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.