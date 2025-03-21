Цивилева провела совещание по соцгарантиям для военнослужащих ЛенВО

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева прибыла с рабочей поездкой в Ленинградский военный округ. В ходе визита она провела совещание, посвященное обеспечению социальных гарантий для военнослужащих и их семей, сообщает Минобороны России.

«Наша задача - провести рабочее совещание по вопросам реализации социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, в том числе с использованием возможностей филиала Военно-социального центра Минобороны в Санкт-Петербурге», - заявила Цивилева.

В ходе совещания начальник управления финансового обеспечения ЛенВО Валерий Столетов доложил о начислении денежного довольствия и всех положенных выплат, включая те, что предназначены участникам спецоперации.

Представитель ВСЦ Минобороны в Санкт-Петербурге отметила, что основные проблемы с задержками выплат связаны с некорректным вводом данных при оформлении документов. Однако благодаря налаженному взаимодействию с воинскими частями эти вопросы решаются оперативно.

Ранее в Кемеровской области замглавы российского оборонного ведомства подчеркнула, что прямое взаимодействие с представителями военных округов будет регулярным, что позволит быстро реагировать на актуальные проблемы и улучшать систему соцподдержки военнослужащих и их семей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.