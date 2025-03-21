МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева провела совещание по соцгарантиям для военнослужащих ЛенВО

В Ленинградском военном округе прошло совещание под руководством Анны Цивилевой. Представители Минобороны обсудили работу по начислению выплат военнослужащим и обеспечение социальных гарантий.
2025-03-21 15:32:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева прибыла с рабочей поездкой в Ленинградский военный округ. В ходе визита она провела совещание, посвященное обеспечению социальных гарантий для военнослужащих и их семей, сообщает Минобороны России.

«Наша задача - провести рабочее совещание по вопросам реализации социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, в том числе с использованием возможностей филиала Военно-социального центра Минобороны в Санкт-Петербурге», - заявила Цивилева.

В ходе совещания начальник управления финансового обеспечения ЛенВО Валерий Столетов доложил о начислении денежного довольствия и всех положенных выплат, включая те, что предназначены участникам спецоперации.

Представитель ВСЦ Минобороны в Санкт-Петербурге отметила, что основные проблемы с задержками выплат связаны с некорректным вводом данных при оформлении документов. Однако благодаря налаженному взаимодействию с воинскими частями эти вопросы решаются оперативно.

Ранее в Кемеровской области замглавы российского оборонного ведомства подчеркнула, что прямое взаимодействие с представителями военных округов будет регулярным, что позволит быстро реагировать на актуальные проблемы и улучшать систему соцподдержки военнослужащих и их семей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #цивилева #ЛенВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 