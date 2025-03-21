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Бойцы «Востока» спасли людей, скрывавшихся в подвалах Константинополя

В условиях постоянных обстрелов ВСУ бойцы группировки «Восток» организовали эвакуацию жителей села Константинополь. Спасенные рассказали, что рискнули выйти из укрытий из-за невыносимых условий.
2025-03-21 17:01:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали семь мирных жителей из освобожденного села Константинополь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Люди неделями скрывались в подвалах разрушенных домов без связи, света, воды и еды. Они решились на побег и пешком направились в населенный пункт Улаклы.

«Я долгое время не выходила из подвала. Было страшно. ВСУ все ровняют, стреляют беспорядочно, дома уничтожают. У нас уже не осталось запасов, а прилеты не прекращались. Мы рискнули, потому что оставаться было еще страшнее», - рассказала одна из спасенных женщин.

На протяжении всего маршрута жителей сопровождали российские военнослужащие и оператор разведывательного дрона, который корректировал путь, чтобы избежать минных полей.

После выхода в безопасную зону военнослужащие обеспечили людей горячим питанием, медицинской помощью и отдыхом. Один из местных жителей получил осколочное ранение, военные медики обработали рану и подготовили его к транспортировке в госпиталь.

Константинополь, как и многие населенные пункты ДНР, неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Военнослужащие регулярно проводят операции по эвакуации мирных жителей, обеспечивая их безопасность и оказывая необходимую помощь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Константинополь #МО РФ
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