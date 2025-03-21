Лидеры ЕС решили не призывать к отказу от российских энергоносителей

По итогам саммита в Брюсселе лидеры ЕС заявили о необходимости дополнительных поставок энергии в страны союза. Они не сказали о цели полного отказа от энергоносителей из РФ. Об этом сообщили в опубликованном итоговом документе.

«Евросовет призывает к усилиям по обеспечению дополнительных поставок энергии в Европу, в частности для обеспечения безопасности поставок для всех государств-членов», - указали в письменных выводах встречи в верхах.

Важной темой на саммите стало обсуждение о необходимости защиты граждан и бизнеса от высоких цен на энергоресурсы. Но в документе нет традиционного призыва о прекращении импорта в ЕС российских носителей. Хотя в последние годы этот призыв всегда имеется в подобных бумагах.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас планировала предложить на заседании в Брюсселе поставить Украине два миллиона крупнокалиберных боеприпасов.

До этого страны ЕС, выразив свою готовность помогать Украине в обороне, отказали главе евродипломатии с ее инициативой по поводу дополнительного финансирования Киева. Они посоветовали ей найти новый способ решения финансового вопроса.