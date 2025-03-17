В аварии с четырьмя автомобилями на МКАД пострадал ребенок

Утром 17 марта на Московской кольцевой автодороге столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил ребенок, находившийся в одной из машин. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия, на внешней стороне 75-го километра МКАД, осуществляется движение только по двум полосам из пяти.

На столичной кольцевой автодороге произошла и вторая авария, в которой, по предварительным данным, столкнулись пять машин. Информации о пострадавших в этом ДТП нет.

Из-за второй аварии на 67-м километре МКАД возможно движение по одной полосе из пяти.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Рекомендуется выбирать маршруты объезда.