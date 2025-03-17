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В аварии с четырьмя автомобилями на МКАД пострадал ребенок

На МКАД произошло и второе ДТП с участием пяти машин.
Виктория Бокий 2025-03-17 07:41:10
© Фото: podolsk24life, Telegram © Видео: podolsk24life, Telegram

Утром 17 марта на Московской кольцевой автодороге столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил ребенок, находившийся в одной из машин. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия, на внешней стороне 75-го километра МКАД, осуществляется движение только по двум полосам из пяти.

На столичной кольцевой автодороге произошла и вторая авария, в которой, по предварительным данным, столкнулись пять машин. Информации о пострадавших в этом ДТП нет.

Из-за второй аварии на 67-м километре МКАД возможно движение по одной полосе из пяти.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Рекомендуется выбирать маршруты объезда.

#Москва #авария #ДТП #пострадавшие #мкад #ГАИ
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