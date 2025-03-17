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Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8

Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 000 метров.
Ирина Егорова 2025-03-17 06:35:29
© Фото: Ростех © Видео: Ростех

Опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Судно держалось в воздухе 40 минут, поднялось до 3 000 метров и разогналось до 500 километров в час», - сообщает пресс-служба Ростеха.

Летные испытания были совершены в Комсомольске-на-Амуре. Кадры с места публикует Ростех - видно, как Superjet разгоняется с ВПП и взмывает в небо. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, проект реализуется в очень сжатые сроки по меркам авиастроения.

«Сегодняшний полет подтверждает правильность наших инженерных расчетов и высокую готовность судна. После 2022 года Superjet приходится фактически пересобирать заново. При этом двигатель - один из ключевых элементов программы импортозамещения, это "сердце" самолета», - сказал Чемезов.

ПД-8 - это российский авиадвигатель нового поколения, созданный для установки на Superjet. Его разработка направлена на снижение зависимости от импортных технологий и повышение конкурентоспособности российских самолетов.

#Ростех #Самолет #двигатель #импортозамещение #Superjet
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