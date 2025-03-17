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Новый глава МИД Австрии ответила на критику после ее визита в Киев

Новый министр Австрии Майнл-Райзингер заявила, что ее визит в Киев соответствовал интересам республики.
Дарья Ситникова 2025-03-17 04:28:04
© Фото: Kirill Chubotin Keystone Press Agency Globallookpress

Новый министр иностранных дел Австрии Беата Майнл-Райзингер посетила Киев. Комментируя критику своего действия, она заявила, что это было сделано в интересах республики.

«Это совершенно искаженное, абсурдное понимание нейтралитета со стороны АПС, которое вовсе не закреплено в нашей конституции. Военная нейтральность не означает политической нейтральности. Но прежде всего АПС здесь не понимает главного – речь идет об интересах Австрии», - заявила министр в эфире новостного выпуска ZIB 2 на австрийском телеканале ORF.

Как только Майнл-Райзингер заняла пост, в марте она направилась в Киев, где выразила свою поддержку киевского режима. Австрийская партия свободы раскритиковала действие нового министра.

Лидер партии Герберт Кикль заявил, что поступок Майнл-Райзингер нанес ущерб интересам и безопасности Австрии, также это действие нарушило нейтралитет республики.

«Госпожа Майнл-Райзингер ведет себя как представитель ЕС или НАТО, а не как глава внешнеполитического ведомства нейтральной Австрии. Ее подход к своим обязанностям негативно влияет на интересы и безопасность нашей страны и ее граждан», - написал Кикль в своем Telegram-канале.

Ранее вице-канцлер Австрии Андреас Баблер перед экстренным саммитом Европейского союза по обороне и помощи Украине заявил, что его страна не будет участвовать в боевых действиях. Также Австрия не будет осуществлять прямые поставки оружия, так как придерживается принципов нейтралитета.

#Украина #НАТО #ЕС #австрия #Депутат
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