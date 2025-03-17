На опыте СВО: врачи создали VR-тренажер по тактической медицине

Уникальный тренажер по тактической медицине создали в военно-медицинской академии имени Кирова. Виртуальные условия максимально приближены к боевым. Причем в сценарии заложены ситуации, которые даже в учебниках не найдешь.

Задача - в VR-очках оказать на передовой в блиндаже первую помощь раненому бойцу. Реалистичность происходящему придают звуки боя. Мелочей нет - необходимо отключить рацию, осмотреть пострадавшего, найти нужные «вкладки» в аптечке, правильно и быстро наложить жгуты. Этот виртуальный квест основан на реальном боевом опыте специалистов военно-медицинской академии.

«Мы обобщаем глубоко и обстоятельно опыт СВО. Учитываем в том числе и ошибки, и различные ноу-хау, которые предлагаются непосредственно на поле боя нашими же коллегами, нашими выпускниками. Мы все это учитываем и внедряем в образовательные технологии», - говорит замначальника академии Руслан Макиев.

На базе академии в Петербурге создан единственный в стране центр тактической медицины. Там готовят инструкторов и обучают всех будущих военных медиков. Но навыки оказания первой помощи востребованы и в гражданских вузах. Потому специалисты академии вместе с Самарским государственным медицинским университетом и разработали этот виртуальный тренажер - первый в России.

«Главное преимущество виртуальных симуляторов - что они дают полностью погрузить человека. Мы воссоздаем в обычной аудитории ту экстренную ситуацию, в рамках которой надо быстро оказать помощь», - рассказывает руководитель проектов Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Григорий Губарев.

Разработка инновационного проекта заняла год. Он реализован в рамках программы стратегического лидерства «Приоритет 2030». Первыми тренажер тестировали самарские студенты. Теперь началась приемка заказчиком в Петербурге.

У тренажера два режима. Обучающий - с подсказками. Контрольный - без них, тут нужно выполнить более 70 заданий за 20 минут на зачет. Необходимо довести отработку всех манипуляций до автоматизма, независимо от внешних факторов.

Один из разработчиков - Кирилл Швецов. На специальной военной операции был командиром медицинского взвода. За спасение раненых бойцов награжден Орденом мужества. Но даже ему в первый виртуальный раз пришлось нелегко.

Пока разработан только базовый курс тактической медицины, но проект точно будет развиваться. Создано и мобильное приложение. И оно уже доступно для всех желающих освоить навыки оказания первой помощи, необходимые и в мирной жизни.