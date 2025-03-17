Военные следователи допросили и признали потерпевшими три женщины, эвакуированные из слободы Гончаровка Суджанского района Курской области.

Это пригород Суджи, который был захвачен украинскими вооруженными формированиями и позже освобожден российскими военнослужащими.

Главное военное следственное управление СК России расследует уголовное дело по статье о теракте против мирного населения.

Эвакуированные местные жительницы рассказали об обстрелах.

По данным следствия, женщины получили ранения в результате атаки дрона и обстрелов. Работа со свидетелями и потерпевшими продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства преступлений для привлечения виновных к ответственности.